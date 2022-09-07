شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لنهائي كأس العرب للناشئين بالجزائر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري محمود ناجي لإدارة مباراة المغرب والجزائر غدا في نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة بالجزائر، ويعاونه مواطنه هاني عبد الفتاح.

وتختتم يوم غدٍ الخميس منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم، التي ينظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد الجزائري بالمباراة النهائية بين منتخبي الجزائر والمغرب على ملعب السيق في ولاية معسكر.

وانطلقت البطولة في الـ 23 من أغسطس الماضي، وهي ثالث مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.

واعتلى منتخب الجزائر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى خلال الدور الأول من البطولة، بعد أن جمع 9 نقاط كاملة من 3 انتصارات أمام كل من فلسطين (5-0) والسودان (2-0) والإمارات (3-0).

وفي دور الثمانية فاز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي نصف النهائي فاز منتخب الجزائر على منتخب السعودية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

في المقابل، حل منتخب المغرب وصيفاً في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعها من الخسارة أمام العراق (1-2)، والفوز على منتخبي موريتانيا وجزر القمر بنفس النتيجة (1-0).

وفي دور الثمانية حقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب مصر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائي ويفوز بنفس النتيجة على المنتخب اليمني.