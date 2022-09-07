شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه رسوم كشف المنشطات فى الموسم الجديد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز الـ18 تسديد كل ناد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم تطبيق الكشف عن المنشطات على اللاعبين في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أكتوبر المقبل.

ومنح اتحاد الكرة في لائحة الموسم الجديد، الأندية امكانية تسديد هذا المبلغ على قسطين لتخفيف الأعباء عنها، على أن يكون القسط الأول قبل انطلاق الدوري والقسط الثاني في يناير المقبل.

كان اتحاد الكرة حدد على كل ناد مبلغ مليون و150 ألف جنيه نظيره مستحقات الحكام، وتسدد هذه القيمة على دفعتين أيضا، وهذا المبلغ ارتفع بقيمة 300 ألف جنيه عن ما دفعته الأندية في الموسم الماضي كمستحقات للحكام.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، الأحد، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا. وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

اتحاد الكرة كان أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، "لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص، كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".