شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم النجم الجزائري سفيان فيجولي للأهلي فى صفقة انتقال حر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الجزائري سفيان فيجولي لاعب جالاتا سراي التركي السابق ومنتخب الجزائر الحالي بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل من الدوري المصري.

جاء ارتباط اسم فيجولي بالأهلي باعتباره لاعبا حرا بعد رحيله عن ناديه التركي بدون قيده وبات من حق الأهلي التعاقد مع اللاعب مجانا ودون تحمل أي تكلفة مالية.

ويفرض مسئولو الأهلي حالة من السرية التامة على المفاوضات مع الصفقات الجديدة سواء اللاعبين المحليين أو الأجانب، وقد يكون النجم الجزائري من ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم الأهلي في الموسم المقبل.

ويعد سفيان فيجولي من أبرز اللاعبين العرب في السنوات الماضية ويجيد اللعب في كل مراكز الوسط الهجومي، ويملك خبرات عديدة وحال انضمامه للأهلي سيكون إضافة قوية للفريق الأحمر.

ومن أبرز الأندية التي لعب لها سفيان فيجولي فالنسيا الإسباني ووست هام الإنجليزي وجالاتا سراي التركي، ومثل منتخب الجزائر في مراحل الشباب العمرية ومع المنتخب الأول.