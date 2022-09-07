شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف و 6 أسيست حصيلة المحترفين قبل الانضمام لمنتخب مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 8 محترفين للانضمام لمعسكر الفراعنة الجارى، حيث ينضمون يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

واستقر فيتوريا على استدعاء ثمانية لاعبين لمعسكر المنتخب هم: "محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي".





وفى هذا التقرير نستعرض ماذا قدم المحترفون قبل الانضمام لمعسكر المنتخب..

ويخوض المنتخب بقيادة روى فيتوريا، مباراتين وديتين يومي 23 و27، أمام النيجر وليبيريا، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتي الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

فيما ضمت قائمة اللاعبين المحليين كلا من: "محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف".

ويتكون الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر من: "أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.