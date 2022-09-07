شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية لزوجى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعبا منتخب تنس الطاولة إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر بمنافسات الزوجى، وتأهل محمد البيلى ومحمد شومان إلى ربع النهائي بعد التغلب على زوجى كوت ديفوار 3/0. كما تأهل الزوجى أحمد صالح وخالد عصر لربع النهائي أيضا بالفوز على أنجولا 3/0 أيضا.

وتوج منتخب رجال الطاولة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 1/4، بينما توج منتخب السيدات بعد التغلب على المنتخب التونسى بنتيجة 0/3.

وتضم قائمة المنتخب كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادي مجدي ومروان جمال ومحمد وليد.

وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي وآلاء يحيى ويسرا حلمي، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوي وهند فتحي ومروة الهضيبي.