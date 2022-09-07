شكرا لقرائتكم خبر عن نجم شالكه وهانوفر الألمانيين يوقع لحرس الحدود لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي حرس الحدود العائد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مع النجم الفلسطيني محمد درويش لاعب شالكه، وهانوفر الألمانيين السابق، في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب الدولي على عقود انتقاله للنادي العسكري لمدة 3 سنوات في حضور علاء السعدني مدير التعاقدات بالنادي، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة بحضور وكيل أعماله.

في سياق متصل، طالب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود جهازه المعاون الاتفاق على ثلاثة مباريات ودية جديدة، يخوضها الفريق الصاعد حديثا للدوري خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة التحضير الأولى لدوري الأضواء.

قرار أيوب جاء بعد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء المعسكر المغلق الذي أقامه الفريق بالقاهرة، وتخلله بعض المباريات الودية منها بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا وكيما أسوان استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث الجهاز المعاون لأيوب في الحرس عن فرق عربية تكون معسكره حاليًا في القاهرة لمواجهتها وديًا في ظل حصول معظم فرق الدوري الممتاز على راحة سلبية بعد انتهاء المسابقة قبل ثلاثة أيام.

ويرغب أيوب أن تكون المواجهات المقبلة بقوة تدريجية، على أن تبدأ بمواجهة أحد فرق القسم الثاني، ثم مواجهة فرق من مستوى أعلى لتجهيز اللاعبين ورفع لياقتهم البدنية.

وقرر الجهاز الفني للحدود رفع معدلات اللياقة البدنية في آخر معسكر للفريق بخوض المران على فترتين صباحا ومساء، من أجل الوقوف والاطمئنان على حالة اللاعبين، بعد ارتفاع مستواهم وهو ما انعكس بالإيجاب على فوز الفريق في اغلب مباراته الودية الماضية.