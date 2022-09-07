شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض إيسترن كومبانى للتعاقد مع فراس بن عيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى سموحة في مفاوضات جادة مع إدارة إيسترن كومبانى، من أجل التعاقد مع التونسى فراس بن عيفية مهاجم الفريق، من أجل تدعيم صفوف الفريق السكندرى في الموسم المقبل.

وتدرس إدارة إيسترن كومبانى في بيع عدد من اللاعبين الذين تلقوا عروضا من أجل الاستفادة المادية من بيعهم لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا لمنافسات القسم الثانى للعودة مجددا للدورى الممتاز.

وخاض التونسى فراس بن عيفية 19 مباراة مع إيسترن كومبانى في بطولة الدورى هذا الموسم، استطاع خلالها المساهمة في 4 أهداف، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه وحرمته الإصابة من المشاركة في أكثر من مباراة.

استقر طارق العشرى، المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، على أن يكون 10 سبتمبر الجارى هو الموعد الرسمى لبدء فترة الإعداد الأولى والتجهيز للقائمة الأولى والإعلان عنها يوم 15 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الجديد والبطولة العربية.

ويأمل طارق العشرى في تجهيز توليفة جديدة للاستمرار ضمن الأندية فى المقدمة، وكذلك المنافسة على الحصول على كأس مصر بعد تأهل سموحة للدور قبل النهائى من البطولة كأول فريق يصل لهذا الدور.