شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 / 9 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، وصول الزمالك إلى قطر مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

رابطة الأندية تجتمع غدًا لاختيار مجلس إدارة جديد

تجتمع رابطة الأندية المصرية المحترفة، غدا الخميس لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة، حيث تنص اللائحة على اختيار مجلس إدارة كل موسم.

100 ألف جنيه رسوم كشف المنشطات فى الموسم الجديد بالدوري

اشترط اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز الـ18 تسديد كل ناد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم تطبيق الكشف عن المنشطات على اللاعبين في الموسم الجديد.

صور وصول بعثة الزمالك قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى المقرر لها يوم الجمعة المقبل على لقب كأس "سوبر لوسيل".

أحمد ياسر ريان يترقب إعلان الأهلي عن انتقاله إلى سيراميكا

يترقب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمنتقل حديثا إلى صفوف سيراميكا عن إعلان انتقاله لناديه الجديد من خلال مسئولي القلعة الحمراء.

8 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

يحلم 8 لاعبين بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، فى المباراتين الوديتين التى يخوضهما المنتخب يومى 23 و27، أمام النيجر وليبيريا.

الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية

تجري غدا الخميس، انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة ، حيث رشح النادي الاهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة.

تقارير صحفية سويسرية: مارسيل كولر مرشحًا لتدريب الأهلى خلفا لـ سواريز

تحدثت تقارير صحفية سويسرية، عن دخول السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لمنتخب النمسا دائرة المرشحين لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة.

إدارة النادي المصرى الجديدة تبدأ في مباشرة مهام عملها

حرص اللواء محسن شتا، مستشار مجلس إدارة النادي المصري للشئون الإدارية ومعه اللواء ايهاب الساعي، المدير التنفيذي للنادي المصري على القيام بجولة.

إجراء قرعة دورى القسم الثانى 14 سبتمبر بمقر اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة ، إقامة قرعة دوري القسم الثاني يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

إنبى ينتظر عرضاً رسمياً من الزمالك لبيع الحارس محمود جاد

ينتظر مسئولو نادى عرضاً رسمياً من نظرائهم فى الزمالك لحسم مصير محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى.