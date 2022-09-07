شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخوض مرانه فى أجواء ممطرة على ملعب سانت مارى بأوغندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق فيوتشر ثاني تدريباته بأوغندا استعدادا لمواجهة نظيره بول جينجا، خلال اللقاء المقرر إقامة المباراة يوم السبت القادم 10 سبتمبر في 3 عصراً بتوقيت القاهرة و 4 عصراً بتوقيت أوغندا، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وواصل فيوتشر تدريباته في أجواء ممطرة على ملعب سانت ماري، والذي سيستضيف اللقاء، وكان علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول لنادي فيوتشر اف سي ، قد عقد محاضرة مع اللاعبين في الثانية ظهراً بتوقيت أوغندا ، ظهر اليوم الأربعاء ، داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب سانت ماري للتدريب .

من جانبه، قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر، في اجتماعه الأخير، غلق باب الرحيل أمام نجوم الفريق، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يسعى فيوتشر من خلالها إلى الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق مفاجأة في أول مشاركة أفريقية للفريق.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي، جلسات مكثفة مع اللاعبين، طالبوا خلالها، نجوم الفريق أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، بضرورة إغلاق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق.

و استعان على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، ببعض الفيديوهات للتعرف على فريق بول الأوغندي عن قرب، ومعرفة نقاط القوة والضعف فى بطل أوغندا قبل مواجهة الكونفدرالية.