شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه جوائز بطولة دايموند لـ كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لإدارة بطولة أحمد على دايموند كب الدولية لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك 202‪2 عن أوزان واطوال الفئات المشاركة فى البطولة الدولية، والذى يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين جنيه مصرى وهى أعلى جائزة تقدم فى نسخة هذه البطوله حول العالم، إضافة إلى 12 كارتا احترافيا فى كمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والمقرر إقامتها فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2022‪ فى صالة 2 فى مجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة الدولى تحت إشراف الاتحاد الدولى والمصرى لكمال الأجسام واللياقه البدنية.

وتم تقسيم الفئات فى كمال الأجسام إلى فئة كمال الأجسام (رجال) وتنقسم إلى أوزان، تحت 70 كجم، تحت 80 كجم، تحت 90 كجم، فوق 90 كجم ويحصل صاحب المركز الأول من كل وزن فى هذه الفئة على 50 ألف جنيه مصرى والثانى 30 ألفا والثالث 20 ألفا والرابع 15 ألفا، والمركز الخامس 10 آلاف، والمركز السادس 5 آلاف، واعتبارًا من الترتيب السابع حتى العاشر شهادة تقدير بالإضافة إلى حصول الأول من كل وزن ايضآ على كارت احتراف.

أما بطل أبطال كمال الأجسام (رجال) يحصل على جائزة قدرها 100 ألف جنيه مصرى عبارة عن 50 ألف قيمة جائزة الترتيب الأول فى طوله +50 ألف قيمة جائزة بطل الأبطال فى هذه الفئة.

أما عن فئة الفيزيك تقسم إلى أطوال حتى 173 سم وحتى 178 سم وفوق 178 سم. وجوائز كل طول فى فئة الفيزيك نفس جوائز فئة كمال الأجسام (رجال)، بالإضافة لحصول الأول أيضا من كل طول على كارت احتراف وجائزة بطل أبطال الفيزيك نفس جائزة بطل ابطال كمال الأجسام (رجال) أيضا.

أما عن منافسات فئة الكلاسيك فيزيك عبارة عن أطوال وسماح أوزان لكل طول بها وهى كالآتى: حتى 173 سم وحتى 178 سم وفوق 178 سم اما سماح الأوزان فهو حسب طول كل لاعب وموقعه فى جدول الاطوال وسماح الأوزان للاتحاد الدولى وجوائز كل طول فى فئة الكلاسيك فيزيك نفس جوائز فئة كمال الأجسام (رجال)، بالإضافة لحصول الأول أيضًا من كل طول على كارت احتراف، وجائزة بطل أبطال الكلاسيك فيزيك نفس جائزة بطل أبطال كمال الأجسام (رجال) أيضا.

أما عن منافسات فئة كمال الأجسام (ناشئين) تحت 23 سنة (مواليد 199‪9 وما بعدها فقط)، وتنقسم اوزان هذه الفئة الى وزنين تحت 80 كجم، فوق 80 كجم وجوائز هذه الفئة المركز الأول من كل وزن يحصل على 25000 ألف جنيه مصري، والثانى 15 ألفا والثالث 10 آلاف والرابع 5 آلاف، والخامس 3 آلاف والمركز السادس 2000 الفان واعتبارا من الترتيب السابع حتى العاشر شهادة تقدير ولا يوجد كروت احتراف فى هذه الفئة ولا منافسات بطل أبطال.

أما فئة كمال الأجسام (الأساتذة) فتنقسم إلى مرحلتين مرحلة فوق سن 40 سنة وتنقسم إلى أوزان، تحت 75 كجم، تحت 90 كجم فوق 90 كجم وجوائز هذه الفئة مختلفة حيث يحصل صاحب المركز الأول من كل وزن فى هذه الفئة على 25000 الف جنيه مصرى والثانى 15000 جنيه والثالث 10 آلاف والرابع 5 آلاف والخامس 3 آلاف والمركز السادس 2000 ألفان واعتبارًا من الترتيب السابع حتى العاشر شهادة تقدير.

أما عن مرحلة فوق سن 50 سنة فتنقسم الى وزنين تحت 80ك، فوق 80 ك وجوائز هذه الفئة يحصل فيها المركز الأول من كل وزن على 10000 الاف جنية مصر والتانى 500‪0 الاف والتالت 400‪0الاف والرابع يحصل على 300‪0 آلاف والخامس 2000 الفان والسادس 1000 الف جنيه مصرى فقط لاغير ومن الترتيب السابع حتى العاشر شهادات تقدير اما منافسات بطل ابطال فى هذه الفئه يحصل الفائز فى المرحله الأولى على كارت احتراف وكذالك الفائز فى المرحلة الثانية أيضا على كارت احتراف ولا توجد جوائز مادية لمنافسات بطل الأبطال.

أما فى فئة ذوى الهمم من أبطال كمال الأجسام سينظم عرض خاص لهم على المسرح ليتنافسوا مع بعض لتحقيق حلمهم بالوقوف على مسرح بطولة العالم ويثبتوا للجميع أنهم قادرون باختلاف على فعل كل شيء.

وسيتم تكريمهم ومنحهم مكافأة خاصة من إدارة البطولة وهذه الفئة مفتوحة للجميع من ذوى الهمم والقدرات الخاصه دون أى اشتراكات ماديه فهى مجانيه لهم تماما .

أما عن تفاصيل اللون المسموح به للدهان فى البطولة هو (الجان تان) حسب قوانين الاتحاد الدولى وسيكون متاح شركة لرش اللون، كما أنه من حق كل لاعب الاشتراك فى أكثر من فئة بعد دفع اشتراك كل فئة على حدة ويحق للاعبى الناشئين والأساتذة الاشتراك فى بطولة الرجال، ولا يحق للاعبى الرجال الاشتراك فى بطولتى الناشئين والأساتذة ومن حق كل لاعب اشترك فى البطولة الحصول على شهادة تقدير من البطولة هذا إذا لم يكن اللاعب من ضمن الــعشرة الأوائل.