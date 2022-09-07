مباشر.. نابولي 4-1 ليفربول.. صلاح يغادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي نابولي الإيطالي فوزاً عريضاً على نظيره ليفربول الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح بيوتر زيلينسكي أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة، وعزز زامبو أنجويسا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وسجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث في الدقيقة 45، قبل أن يعود زيلينسكي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 47.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في المباراة في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة لمدة 62 دقيقة قبل أن يخرج بديلاً.

وتقاسم نابولي صدارة المجموعة الأولى مع أياكس الهولندي برصيد 3 نقاط، وتذيل فريقي ليفربول وجلاسكو رينجرز المجموعة دون نقاط.

تفاصيل المباراة

أهدر نادي نابولي فرصة هدف محقق مع بداية المباراة، بعدما وصلت كرة طولية إلى أوسيمين الذي راوغ أليسون حارس ليفربول الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ، وسدد المهاجم النيجيري كرة قوية ولكن اصطدمت بالقائم الأيسر وتخرج إلى خارج الملعب.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي نابولي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما سدد لاعب نابولي كرة قوية اصطدمت بيد جيمس ميلنر لاعب ليفربول داخل منطقة الجزاء.

ونفذ زيلينسكي لاعب نابولي ركلة الجزاء، واستطاع أن يحرز الهدف الأول لفريقه، بعدما سدد الكرة على يمين أليسون حارس ليفربول.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لنادي نابولي، بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود خطأ من فيرجيل فان دايك على أوسيمين مهاجم الفريق الإيطالي.

وتصدى أليسون حارس ليفربول لركلة جزاء من أوسيمين في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، بعدما سدد المهاجم النيجيري الكرة في الزاوية اليمنى للحارس البرازيلي.

وأهدر كفاراتسخيليا لاعب نابولي هدف محقق لفريقه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعدما مرر أوسيمين كرة بينية لزميله داخل منطقة الجزاء، وسدد كفاراتسخيليا كرة قوية تجاه المرمى الخالي، ولكن فان دايك يتألق ويبعد الكرة من على خط المرمى.

وسدد محمد صلاح تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء نابولي، ولكن تسديدته تصل سهلة إلى يد الحارس ميريت.

واستطاع نابولي أن يعزز تقدمه بهدف ثاني وسط غفلة من دفاع ليفربول، بعدما مرر زيلينسكي الكرة إلى أنجوسيا الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه أرضية مرت من أسفل يد أليسون على يمينه إلى داخل الشباك.

وتواصلت أخطاء دفاع ليفربول الكارثية، بعدما قطع كفاراتسخيليا الكرة من جو جوميز مدافع ليفربول داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة بينية إلى البديل جيوفاني سيميوني الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية بسهولة.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف نادي نابولي الهدف الرابع عن طريق زيلينسكي، بعد هجمة مرتدة ليمرر جيوفاني سيموني تمريرة عرضية أرضية إلى زيلينسكي الذي سدد الكرة وتصدى لها أليسون ثم تابعها بعد ذلك إلى داخل الشباك من أعلى أليسون.

وتمكن لويس دياز من تقليص الفارق لليفربول، بعدما سدد تسديدة قوية مرت على يسار حارس نابولي إلى داخل الشباك.

وأنقذ ميريت حارس مرمى نابولي من تلقي هدف ثاني، بعد كرة عرضية من أرنولد حولها دياز المتواجد في منطقة الجزاء برأسية قوية ولكن حارس نابولي تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه.

وأجرى يورجن كلوب 3 تبديلات في الدقيقة 62 من زمن المباراة، بالدفع بجوتا ونونيز وتياجو ألكانتارا، وخروج كلاً من فيرمينو وميلنر ومحمد صلاح.

وحاول نابولي الذي يعتمد على الهجمة المرتدة أن يسجل الهدف الخامس، بعدما سدد زيربين كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة تصل سهلة في يد أليسون حارس ليفربول.

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