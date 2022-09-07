صلاح أساسيًا.. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الأساسي لفريقه، لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع نابولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز لمواجهة نابولي.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، هيرفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.