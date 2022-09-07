شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الرياضات الالكترونية ينظم مؤتمر »العالم القادم« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات مؤتمر مبادرة العالم القادم، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية في مدينة الرياض ويستمر لمدة يومين.

ويتضمن المؤتمر إقامة عدد من الجلسات الحوارية إضافة لانعقاد ورش العمل بحضور ومشاركة عدد من العاملين والمهتمين، وكذلك المستثمرين في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية من أنحاء العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر أن قطاع الألعاب الالكترونية يعيش في مرحلة متشعبة من التكنولوجيا والاتصالات ورواية القصص، حيث يوفر فرصا متعددة من الابتكار التي تنتظر أن تتحول إلى واقع، داعيا إلى التشارك في الأفكار الإبداعية في هذا المجال.