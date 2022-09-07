شكرا لقرائتكم خبر قبل مواجهة لوسيل الزمالك يهدد الهلال بلاعب محسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التزم مسؤولو نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل بسياسة الهدوء كنهج تسير عليه الإدارة الهلالية في شخصية زرقاء ارتسمت منذ عقود في كيفية التعاطي مع النهائيات، وارتسم الهدوء الإداري على اللاعبين وعم تحضيرات الفريق الماضية التي أعقبت فوزه الأخير على الفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي والتي حقق فيها العلامة الكاملة قبل مواجهة الزمالك غدا في سوبر لوسيل وخيم الهدوء حتى بعد مغادرة البعثة الهلالية الرياض أمس بعد أن أدى الفريق الكروي حصته التدريببة الأخيرة على ملاعب النادي.

في حين رفع الزمالكاويون رايات التحدي قبل مغادرة القاهرة أمس بطائرة خاصة للقاء فريق الهلال الكروي الأول الجمعة في كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية «الدوحة»، والتي أطلقها رئيس النادي المثير مرتضى منصور في محاولة لتعزيز قدرات فريقه الذي سيواجه 7 لاعبين محترفين أجانب على مستوى عال، وأن مواجهة الهلال ليست رحلة للأهرامات، مطالبا في حديثه المطول عبر فضائية النادي لاعب الفريق يوسف أوباما بأن يتصدق بذبيحة لإبعاد الحسد عنه!!».

وسيحمل برنامج الفريق المصري زيارة للسعودية بعد نهاية اللقاء لأداء مناسك العمرة قبل العودة إلى مصر.

وغادرت بعثة الفريق المصري دون لاعبيه حازم إمام وعمر السعيد بعدما تم إبلاغهما بعدم التجديد معهما.

وسيشهد ملعب لوسيل تنافسا آخر بين القوة الزرقاء الهلالية بقيادة محمد عفيفي، ورابطة الزمالك في قطر التي نظمت استقبالا حاشدا لفريقها الكروي بعد عودته من التدريب الأول في الدوحة إلى فندق هيلتون الكورنيش.