قبل مواجهة لوسيل الزمالك يهدد الهلال بلاعب محسود

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في حين رفع الزمالكاويون رايات التحدي قبل مغادرة القاهرة أمس بطائرة خاصة للقاء فريق الهلال الكروي الأول الجمعة في كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية «الدوحة»، والتي أطلقها رئيس النادي المثير مرتضى منصور في محاولة لتعزيز قدرات فريقه الذي سيواجه 7 لاعبين محترفين أجانب على مستوى عال، وأن مواجهة الهلال ليست رحلة للأهرامات، مطالبا في حديثه المطول عبر فضائية النادي لاعب الفريق يوسف أوباما بأن يتصدق بذبيحة لإبعاد الحسد عنه!!».وسيحمل برنامج الفريق المصري زيارة للسعودية بعد نهاية اللقاء لأداء مناسك العمرة قبل العودة إلى مصر.
وغادرت بعثة الفريق المصري دون لاعبيه حازم إمام وعمر السعيد بعدما تم إبلاغهما بعدم التجديد معهما.
وسيشهد ملعب لوسيل تنافسا آخر بين القوة الزرقاء الهلالية بقيادة محمد عفيفي، ورابطة الزمالك في قطر التي نظمت استقبالا حاشدا لفريقها الكروي بعد عودته من التدريب الأول في الدوحة إلى فندق هيلتون الكورنيش.
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