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محمد صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نابولي الإيطالي في .

وسيلتقي ليفربول مع نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت التشكيلة الأساسية لليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نابولي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، هيرفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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