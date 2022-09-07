براتب أقل من نصف مما تقاضاه في مصر.. كيروش يعود لقيادة منتخب إيران رسميًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ليصبح مديرًا فنيًا للفريق بداية من شهر سبتمبر الجاري، ليقود الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن تعاقد كيروش مع المنتخب الإيراني ستكون مدته 4 أشهر فقط، بداية من سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وستبدأ مهمة كيروش مع إيران مع المعسكر القادم الذي ينطلق يوم 20 سبتمبر، ليقود الفريق في أول فترة توقف دولي مقبلة، بعد وصوله إلى العاصمة طهران بنهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن كيروش سيتقاضى مبلغ قدره 50 ألف دولار فقط شهريًا خلال فترة تواجده مع المنتخب الإيراني، بفارق يقل عما كان يتقاضاه مع منتخب مصر بمبلغ 80 ألف دولار.

وكان كيروش قد تولى تدريب منتخب مصر خلال شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مارس الماضي، ليقضي قرابة 7 شهور فقط مع الفريق كان يتقاضى خلالها 130 ألف دولار شهريًا -غير خالصة الضرائب-.

وخلال فترة إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، صرح عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن كيروش يتقاضى مبلغ 130 ألف دولار شاملة رواتب معاونيه وشاملة الضرائب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات سابقة، أن كيروش يحصل على 90 ألف يورو -ما يقارب 100 ألف دولار حينها-، وهو المبلغ المطابق لما أكده عامر حسين ولكنه خالص الضرائب.

إلا أن أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة وقت التعاقد مع كيروش، فسبق وأن أكد أن ما يتردد عن حصول كيروش على هذه المبالغ غير صحيح، مع الإشارة إلى أن البرتغالي يحصل على 70 ألف يورو خالصة الضرائب.