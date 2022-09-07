شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ليفربول ونابولي والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجارى 2022 في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي ستلعب على ملعب دييغو ارماندو مارادونا معقل فريق نابولي.

وتنطلق فعاليات مباراة ليفربول ضد نابولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

تشكيل ليفربول الرسمي

ويدخل فريق ليفربول تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمي: أليسون

في خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

في خط الوسط: إليوت، فابينيو، ميلنر

في خط الهجوم: لويس دياز، فيرمينو، محمد صلاح

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ونابولي

ومن المُنتظر ان تذُاع مباراة ليفربول ضد نابولي عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، ويتولى التعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، كما ستنقل بشكل مجاني عبر القناة التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500