شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة Stan Sport المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الأولى من فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق فعاليات مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

تشكيل برشلونة الرسمي

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة فيكتوريا بلزن على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، كريستينسن، ألبا، روبيرتو

خط الوسط: بيدري، كيسي، دي يونج.

خط الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

تردد قناة Stan Sport

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن عبر قناة Stan Sport المفتوحة بشكل مجاني عبر القمر الصناعي يوتيلسات، وجاء ترددها على النحو التالي: