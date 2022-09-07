شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعي إلى تحقيق رقم قياسي جديد فى مواجهة نابولي الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول فى تحدي صعب اليوم، حينما يواجه نابولي الإيطالي فى أولي جوالات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة فى خط الوسط، إضافة إلى أن اللقاء الإفتتاحي سيكون خارج الميدان على ستاد ماردونا معقل الفريق الإيطالي.

ويسعي ليفربول من تحطيم رقم قياسي جديد الليلة للمرة الأولي فى تاريخ النادي الكبير، حيث يخطط الفريق لتحقيق الفوز والثلاث نقاط فى مواجهة الليلة، حتي يصل الفريق الإنجليزي لفوزه السابع على التوالي خارج الآنفيلد فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الشئ الذي لم يسبق أن تحقق فى تاريخ "الريدز" من قبل.



نابولي يختتم إستعداداته لمواجهة ليفربول

وفى سياق متصل أختتم فريق نابولى الإيطالي إستعدادته لمواجهة الليلة أمام الليفر، كما شدد سباليتي على ضرورة إستغلال الفرص المتاحة للفريق، خاصة أن مثل هذه المباريات لا تتحمل أي أخطاء فردية، فى الوقت الذي أكد على أهمية إستغلال الكرات الثابتة والتي يمتاز بها الفريق الإيطالي.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن سباليتي قام بعقد جلسة خاصة مع الخط الخلفي للفريق، حيث أكد لهم ضرورة التركيز على النجم المصري محمد صلاح، إضافة إلى إيقاف خطورة لويس دياز، خاصة أن هذا الثنائي هو الذي يولد الخطورة لفريق "الريدز ".



موعد المباراة والقنوات الناقلة للمواجهة

ويستضيف نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء فى العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب دييجو ارماندو مارادونا معقل فريق الجنوب، كما تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .