الامارات | الشارقة يتعاقد مع لاعب برشلونة ميراليم بيانيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة التعاقد مع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش قادما من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأكد النادي في حسابه على تويتر أن هناك أفضلية في تمديد عقد اللاعب.

وكان لاعب الوسط البوسني قد خرج من حسابات مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز خلال الموسم الحالي.

وبدأ بيانيتش مشواره في عالم الاحتراف عبر الدوري الفرنسي من خلال فريق ميتز في عام 2007 ..كما سبق له أن دافع عن قميص بشكتاش التركي، وروما ويوفنتوس الإيطاليين، وتوج أيضا بلقب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس 4 مرات وكذلك كأس ملك اسبانيا مع برشلونة.

ويستعد فريق الشارقة لمواجهة بني ياس يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، حيث دشن مشواره الاسبوع الماضي في البطولة بالفوز على شباب الأهلي بثنائية نظيفة في قمة مباريات الجولة الأولى من المسابقة.