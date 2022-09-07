الامارات | كوزمين: سنتعامل مع مباراة بني ياس بنفس عزيمة لقاء شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب الشارقة الروماني كوزمين، مباراة فريقه المرتقبة أمام فريق بني ياس يوم بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بانها مهمة جدا وفي نفس الوقت صعبة جدا، مشيرا إلى أن المباراة لن تكون سهلة، مشددا على أهمية أن يتحلى فريقه بنفس العزيمة والروح التي ظهر بها أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية وحقق بها الفوز بهدفين نظيفين.

مؤكدا أنه يحاول تحسين بعض الأمور في صفوف الفريق.



وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي في الشارقة «أعرف مدرب بني ياس وهو مدرب جيد ويجهز فريقه بطريقة صحيحة للمباريات».

وشدد كوزمين على أنه لديه ثقة في تعامل اللاعبين مع هذه المباراة بنفس العقلية والإرادة التي كانت موجودة في المباراة السابقة.