"أقل من نصف مما تقاضاه في مصر".. راتب "هزيل" لكيروش مع إيران بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، تعاقده مع كارلوس كيروش ليصبح مديرًا فنيًا للفريق بداية من شهر سبتمبر الجاري، ليقود الفريق خلال كأس العالم الذي سيقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، فإن تعاقد كيروش مع المنتخب الإيراني ستكون مدته أربعة أشهر فقط، بداية من سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

مهمة كيروش مع إيران ستبدأ مع المعسكر القادم الذي ينطلق يوم 20 سبتمبر، ليقود الفريق في أول فترة توقف دولي مقبلة، بعد وصوله إلى العاصمة طهران بنهاية الأسبوع الجاري.

راتب هزيل

سيتقاضى كيروش مبلغ قدره 50 ألف دولار فقط شهريًا خلال فترة تواجده مع المنتخب الإيراني، بفارق يقل عما كان يتقاضاه مع منتخب مصر بمبلغ 80 ألف دولار، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.

أقل من نصف راتبه مع مصر

محطة كيروش مع منتخب مصر بدأت خلال شهر سبتمبر من عام 2021 وانتهت في مارس الماضي، ليقضي قرابة سبعة شهور فقط مع الفريق كان يتقاضى خلالها 130 ألف دولار شهريًا -غير خالصة الضرائب-.

وسبق لعامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن صرح خلال فترة إقامة كأس أمم أفريقيا 2021 عبر إذاعة أون سبورت، أن كيروش يتقاضى مبلغ 130 ألف دولار شاملة رواتب معاونيه وشاملة الضرائب.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة عبر قناة صدى البلد، أن كيروش يحصل على 90 ألف يورو -ما يقارب 100 ألف دولار حينها-، وهو المبلغ المطابق لما أكده عامر حسين ولكنه خالص الضرائب.

إلا أن أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة وقت التعاقد مع كيروش، فسبق وأن أكد أن ما يتردد عن حصول كيروش على هذه المبالغ غير صحيح، مع الإشارة إلى أن البرتغالي يحصل على 70 ألف يورو خالصة الضرائب.

تراجع بعد 2018

تصريحات المسؤولين في مصر عند التعاقد مع كيروش -رغم وجود اختلافات في القيم المالية- أكدت وجود تنازل كبير من المدرب البرتغالي وتخفيض في قيمة ما كان يتقاضاه مع المنتخب الإيراني خلال فترة ولايته السابقة خلال الفترة من 2014-2018.

هذه التأكيدات كانت صحيحة بالفعل، خاصة أن موقع قناة فارزيش الإيرانية، سبق وأن نشر تقريرًا قبل كأس العالم 2018، أكد خلاله أن كيروش يتقاضى مليوني دولار سنويًا -ما يقارب 165 ألف دولار شهريًا- مع منتخب إيران.

وتشهد مسيرة كيروش تراجعًا ماديًا منذ عام 2018، فبعد أن رحل عن إيران براتب 165 ألف دولار شهريًا، وصل إلى مصر ليحصل على 130 ألف دولار، قبل أن يعود للفريق الآسيوي مرة أخرى ولكن بتراجع كبير وصل إلى 50 ألف دولار.

هل ارتفع سقف الرواتب في مصر؟

الفارق والتراجع في راتب كيروش بين مصر وإيران، يفتح باب التساؤلات حول رواتب المدربين الأجانب الوافدين إلى القاهرة، والذين كان آخرهم ريكاردو سواريش الذي رحل مؤخرًا عن الأهلي بعدما قضى أقل من ثلاثة أشهر مع القلعة الحمراء.

سواريش كان يتقاضى مع الأهلي راتب قدره 100 ألف دولار شهريًا، وذلك بحسب ما أكده مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، بفارق كبير جدًا عما كان يحصل عليه في جيل فسينتي البرتغالي وآخر محطاته قبل التدريب في مصر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ريكورد البرتغالية واسعة الانتشار، فإن سواريش كان يحصل على راتب 250 ألف يورو -ما يقارب نفس المبلغ بالدولار- في العام الواحد مع جيل فسينتي، وهو ما يعادل 21 ألف يورو شهريًا.