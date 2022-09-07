بعد اهتمام الزمالك والأهلي بثنائي فيوتشر.. ماذا يعني ظهورهما ضد بول الأوغندي؟ (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت الأسابيع الماضية إهتماما كبيرا من جانب الزمالك والأهلي بالتعاقد مع ثنائي نادي فيوتشر، محمد رضا "بوبو" وعمر كمال عبد الواحد من أجل دعم صفوف عملاقي الكرة المصرية والأفريقية.

لكن ما حدث مؤخرا أن فيوتشر اصطحب الثنائي معه في رحلته إلى أوغندا من أجل مواجهة فريق "بول" في منافسات الدور التمهيدي من البطولة الكونفدرالية.

سفر بوبو وكمال إلى أوغندا يعني أن الثنائي انضم إلى القائمة الأفريقية الخاصة بفيوتشر خلال الظهور الأول للنادي المولود حديثا على المستوى القاري.

وبناء على ذلك، يرصد يلا كورة من خلال لائحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، الموقف القانوني، الخاص بالثنائي حال مشاركتهما مع فيوتشر في مباراة بول، وإمكانية انتقال أي منهما إلى الزمالك أو الأهلي، مع المشاركة في نفس الموسم على المستوى الأفريقي.

تشرح لائحة دوري أبطال أفريقيا في باب التسجيل واللاعبين الصالحين للمشاركة، بند 10، موقف اللاعب وإمكانية ظهور مع أكثر من نادٍ خلال موسم واحد من بطولات كاف للأندية.

ويقول البند العاشر: "خلال نفس العام، اللاعب من حيث المبدأ يحق له المشاركة مع نادٍ واحد فقط في بطولات كاف للأندية، على الرغم من ذلك، اللاعب حتى وإن كان قد تم تسجيله في قائمة أحد الأندية، ولم يشارك في أي مباراة ضمن مسابقات الأندية، سيكون من حقه اللعب لنادٍ أخر ضمن بطولات الأندية، خلال نفس العام ما دام متوافقا مع التنظيمات"

"اللاعب المشارك، هو اللاعب الذي جاء ضمن 11 لاعبا أساسيا في المباراة، أو اللاعب الذي شارك كبديل لأحد اللاعبين الـ11 الأساسيين، اللاعب البديل الذي تواجد في قائمة المباراة ولم يشارك، كما أشرنا في الأعلى، لا يعتبر لاعب مشارك"

بناء على ذلك، فإن لائحة دوري الأبطال تؤكد إمكانية مشاركة عمر كمال عبد الواحد وبوبو حال انتقالهما إلى الأهلي أو الزمالك، معقودة بإمكانية ظهور أي منهما في التشكيل الأساسي الخاص بالفريق على مستوى الكونفدرالية، أو المشاركة كبديل أثناء المباريات، ولن يعد تواجد أي منهما في القائمة بدون مشاركة عائقا أمام إرتداء قميص أي من الفريقين على المستوى الأفريقي خلال موسم 2022-2023.