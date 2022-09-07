الخليج 365 يكشف كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضم بوبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

دخل محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فريق فيوتشر، ضمن اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل ضمه في الصيف الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، إن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع "بوبو" عن طريق مدير التعاقدات أمير توفيق.

وكشف المصدر، أن الأهلي قدّم عرضًا لإدارة فيوتشر لضم "بوبو" من خلال تقديم الثلاثي حسام حسن والعربي بدر وأحمد رمضان "بيكهام" بجانب 8 ملايين جنيه.

في المقابل، يرغب نادي فيوتشر في ضم حسام حسن وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد إلا أن إدارة الأهلي رفضت التخلي عن طاهر وكريم.

اللاعب أعرب عن رغبته في الانتقال لصفوف الأهلي بعد جلسته مع أمير توفيق، بحسب ما أوضحه المصدر لـ"الخليج 365".

وأشار المصدر -الذي فضّل عدم ذكرا اسمه -، إلى أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع لاعب وادي دجلة السابق عن طريق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، وشقيقه أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة.

وكان صاحب الـ21 عامًا، انضم إلى بعثة فريق فيوتشر استعدادًا لمواجهة بطل أوغندا فريق بيدكو بول أف سي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور الـ64 بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن "بوبو" شارك مع فيوتشر في الموسم الماضي بواقع 29 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف وصنع أربعة أهداف حاسمة.