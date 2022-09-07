بنزيمة مصاب في الفخذ وتوقّع بغيابه من أسبوعين إلى ثلاثة

المنامة - ياسر ابراهيم - وقال ريال في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كريم بنزيمة، تم تشخيص إصابة عضلية نصف وترية إلى ضغط في عضلات الفخذ الرباعية في الساق اليمنى"، من دون أن يحدد مدة غياب مهاجم "الديوك" الذي يحوم الشك حول التحاقه بمنتخب بلاده نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وحسب وسائل إعلام اسبانية، من المتوقع أن يغيب بنزيمة لفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حين توقعت صحيفة "آس" الرياضية أن يكون جاهزاً لخوض دربي العاصمة أمام الجار اللدود أتلتيكو الأحد في 18 الشهر الحالي في "لا ليغا".

في المقابل، توقعت صحيفة "ماركا"، الأكثر انتشاراً في إسبانيا، غياب الفرنسي عن مباراة فريقه أمام مايوركا في الدوري، والاستحقاق الأوروبي أمام لايبتسيش الألماني في المسابقة القارية الأم، إضافة إلى الدربي وأخيراً النافذة الدولية مع منتخب بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة يأمل في العودة إلى المستطيل الأخضر في الثاني من تشرين الأوّل/أكتوبر بمواجهة أوساسونا في الدوري.

وشوهد بنزيمة وهو يعرج خلال المباراة أمام سلتيك الثلاثاء في الدقيقة 26 وحاول إكمال اللعب، إلا انه اضطر في النهاية للخروج من الملعب بعد 4 دقائق من تعرضه للإصابة، ليدخل بدلاً منه البلجيكي إدين هازار.

(فرانس برس)