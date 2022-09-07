تشلسي يُقيل مدربه الألماني توماس توخيل



المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن تشلسي الإنكليزي بشكل مفاجئ انفصاله عن مدربه الألماني توماس توخيل بعد يوم واحد من خسارة "البلوز" المفاجئة على أرض دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا .

ويأتي هذا القرار بسبب سوء نتائج الفريق الإنكليزي في مطلع الموسم الجديد رغم الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه "انفصل عن المدرب توماس توخيل".

وأضاف: "سيحظى توماس عن جدارة بمكانة في تاريخ تشلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وتابع: "بعد 100 يوم على تولي المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدمًا، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة".

وأردف"سيتولى الجهاز الفني في تشلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة علمًا أن النادي يتحرك بسرعة لتعيين مدرب جديد".

وتولّى توخيل (49 عامًا) الإشراف على حظوظ "البلوز" في كانون الثاني/يناير 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد أشهر فقط إلى لقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي.

يذكر أنّ تشلسي يحتلّ حاليًا المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارتين.

(بي إن سبورت)