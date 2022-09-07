بعد 4 سنوات.. كيف اختلف شكل الهلال منذ مواجهة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي، في مباراة "كأس سوبر لوسيل"، التي تقام في قطر يوم الجمعة المقبل.

ويشارك الزمالك في تلك المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما يلعب الهلال باعتباره حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي المباراة بعد 4 سنوات من مواجهة الفريقين في كأس السوبر المصري السعودي، والتي أقيمت في الرياض في أكتوبر 2018، وفاز بها الزمالك بثنائية مقابل هدف.

كيف اختلف شكل الهلال بين مواجهتي الزمالك؟

تشهد قائمة الهلال الحالية عدة اختلافات مقارنة بالفريق الذي واجه الزمالك قبل 4 سنوات، أبرزها غياب المهاجم السوري عمر خريبين، صاحب هدف "الزعيم" في مباراة 2018، الذي يلعب حاليا في صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي.

كذلك يغيب عن الهلال كل من لاعب الوسط الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، الذي يلعب حاليا في صفوف الوصل الإماراتي، والمهاجم السعودي ياسر القحطاني الذي أعلن اعتزاله في 2018.

ورحل أيضا المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا إلى الوحدة السعودي، ولاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو (بوتافوجو البرازيلي)، والمهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس (الخالدية البحريني).

في المقابل تضم قائمة الهلال حاليا عدة لاعبين جدد لم يشاركوا في لقاء الزمالك قبل 4 سنوات، وأبرزهم ثلاثي الهجوم المكون من الأرجنتيني لوسيانو فييتو والنيجيري أوديون إيجالو والمالي موسى ماريجا، بجانب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيو سو.

وتجدر الإشارة إلى أن البرتغالي خورخي جيسوس كان هو المدير الفني للهلال في مباراة الزمالك عام 2018، فيما يتولى الأرجنتيني رامون دياز تدريب بطل السعودية في الوقت الحالي.