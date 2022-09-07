موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل.. والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك، نظيره الهلال السعودي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، في كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصري السعودي، على استاد لوسيل أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

يشارك الزمالك في كأس لوسيل بصفته بطل الدوري المصري الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودي المباراة باعتباره بطل دوري المحترفين السعودي.

كان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال السعودي فى كأس لوسيل:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

قناة الكأس القطرية المفتوحة هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، وستوفر تغطية شاملة تضم فقرات فنية تسبق المباراة بوجود نجوم الكرة العربية ولقاءات مع الجماهير.

كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت مؤخرًا عن نقلها فعاليات المباراة بوجود نجوم وخبراء تحليل الكرة المصرية والسعودية وخبراء التحكيم.