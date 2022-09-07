موعد مباراة ليفربول ونابولي الليلة في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق .. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

ويسعى فريق ليفربول تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب؛ ونجمه المصري محمد صلاح، في مصالحة جماهيره من بوابة نابولي، وخطف ثلاث نقاط خارج ملعبه، ليؤمن تأهله مبكراً ويركز على اللعب من أجل صدارة المجموعة، ليحظى بقرعة أسهل في دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية.

وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-٠.

التشكيل المتوقع لليفربول:

ومن المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز مواجهة اليوم أمام الفريق الإيطالي، بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في الدفاع: ترانت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في الوسط: فابينيو، هارفي إيليوت، فابيو كارفاليو.

في الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرت فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول

ينقل دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة نابولي وليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ، بتعليق حفيظ دراجي