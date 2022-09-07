شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئو الطائرة على المغرب وتأهله لنصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئين الكرة الطائرة على نظيره السودانى، بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى لبطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، وتأهل إلى دور نصف النهائى محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مباريات الدور الأول .

وحقق منتخب ناشئي الكرة الطائرة الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، بعدما نجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3 / 0 وقبلها الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيف.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.