شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة النادي المصرى الجديدة تبدأ في مباشرة مهام عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء محسن شتا، مستشار مجلس إدارة النادي المصري للشئون الإدارية ومعه اللواء ايهاب الساعي، المدير التنفيذي للنادي المصري على القيام بجولة تفقدية لفرع النادي "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي"، وذلك لمتابعة سير العمل في إدارات النادي المختلفة وكذلك الاجتماع بمديري الإدارات للتعرف على خطة الإدارات المستقبلية وكذلك إعداد الهيكلة الإدارية التي تتطلبها إدارات النادي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات التي قد تعيق سير العمل بإدارات النادي خلال الفترة المقبلة، فيما حرص اللواء حمدي عثمان، مدير أمن النادي على القيام بجولة تفقدية لأفرع النادي المختلفة لمتابعة الحالة الأمنية بكافة الأفرع.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين، وذلك اعتبارا من سبتمبر الجاري.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء الهيكلة الإدارية الجديدة للنادي ، وإعادة التنظيم بجميع القطاعات الإدارية والفنية بالنادي ، حيث تقرر إيقاف نشاط لجنة الكرة والكشافين اعتبارًا من الاول من شهر سبتمبر الجاري على أن يتم إعادة النظر في تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع عماد الدين بوبكر، مدافع منتخب الجزائر للمحليين، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وسعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، والذي انتقل بموجبه اللاعب لصفوف النسور الخضر بعقد يمتد لمدة موسمين وينتهي بنهاية موسم 2024/2023.

من جهته أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري سعادته بالتوصل لاتفاق مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي بشأن انتقال اللاعب عماد الدين بوبكر ، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاقه - كامل أبو علي - مع سعيد الناصري على تنازل نادي الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، والتي تم سدادها مؤخرا بواسطة الأستاذ كامل أبو علي.