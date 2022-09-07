شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاصة مطلوب فى حرس الحدود وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد منعم مدافع المقاصة حسابات ناديي حرس الحدود وأسوان العائدين إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوفهما في أول ظهور بدوري الأضواء والشهرة بعد العودة في الموسم الجديد.

ويرغب ناديي حرس الحدود وأسوان في الحصول على خدمات مدافع المقاصة على سبيل الإعارة، في ظل صعوب التعاقد معه بشكل نهائي ويحاولوا استغلال هبوط المقاصة إلى دوري الدرجة الثانية في مفاوضاتهم لضم منعم.

على جانب آخر، دخل مسئولو النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع محمد محسن ليلة لاعب وسط المقاصة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صغوغ الدراويش في الموسم المقبل بالدوري المصري.

ويستغل مسئولو الإسماعيلي هبوط المقاصة إلى دوري الدرجة الثاني في التفاوض مع ليلة على أمل التعاقد معه في الصيف الحالي، لاسيما مع رغبة النادي الفيومي في بيع أي لاعب تصله عروض من أندية الدوري الممتاز.

ويتبقى موسمين في عقد محسن ليلة مع المقاصة، ويرغب في تكليل المفاوضات بين ناديه والإسماعيلي بالنجاح حتى ينتقل لصفوف الدراويش ويستمر في دوري الأضواء والشهرة.

ويرحب المقاصة برحيل أي لاعب في الصيف الجاري، لاسيما بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، ووجود رغبة لدى النادي في تسويق عدد من نجومه من أجل توفير سيولة للصرف على النادي في دوري الدرجة الثانية.

ويترقب مسئولو المقاصة وصول عروض رسمية من قبل الأندية المهتمة بضم أي لاعب من أجل مناقشتها والبت في مصير هؤلاء اللاعبين النهائي خلال الميركاتو الحالي.