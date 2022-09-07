شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يوصى بضم حارس مرمى لـ "سيراميكا" ويحدد الراحلين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو نادى سيراميكا تقريراً كاملاً خلال الساعات الماضية من أحمد سامى المدير الفنى للفريق، يتضمن ملف المراكز التى تحتاج إلى تدعيم فى الموسم الجديد، فضلاً عن أسماء الراحلين عن الفريق بالميركاتو الصيفى.

وجاء ملف تدعيم حراسة المرمى على رأس أولويات أحمد سامى فى تقريره لنادى سيراميكا وكذلك خط الدفاع بعد إصابة محمود البدري بالرباط الصليبى كما أوصى المدرب برحيل أكثر من لاعب لعدم حاجته لجهوهم خلال الفترة المقبلة.

فى سياق آخر دخل باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا اهتمامات الاتحاد السكندرى فى الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا بعد النقص الذى عانى منه سيد البلد فى هذا المركز بالموسم المنقضى ومشكلة الفريق التى ظهرت واضحة فى الخط الأمامى مع تكرار إصابات الأنجولى مابولولو المهاجم الوحيد فى صفوف زعيم الثغر.

وبدأت لجنة الكرة بسيد البلد بالتحرك فى هذا الاتجاه والبحث عن لاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، خصوصاً أنهم يعكفون على دراسة أكثر من صفقة لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها، وعلى رأسها باسم مرسى.

ويترقب باسم مرسى حسم مصيره مع فريقه فى الموسم الجديد خصوصاً بعد تلقيه أكثر من عرض فى الانتقالات الصيفية الجارية، حيث طلب اللاعب تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل خصوصاً بعد تعاقد إدارة سيراميكا مع القاطرة النيجيرية جون إيبوكا فضلاً عن عودة أحمد ياسر ريان.