افتتاح البطولة العربية الأولى لالعاب الماء بمشاركة 18دولة.. صور

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات البطولة العربية الأولى لالعاب الماء" سباحة قصيرة ، غطس ، كرة ماء" التى تستضيفها القاهرة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، بمشاركة 18 دولة عربية هى ،مصر الدولة المنظمة وتونس والجزائر والمغرب والسودان وليبيا والسعودية والكويت والأردن والبحرين والعراق وقطر وسلطنة عمان واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين والإمارات ، وبحضور الكويتى حسين مسلم رئيس الاتحاد العربى لالعاب الماء ، تقام المنافسات على فترتين صباحا ومساءا ، فى حين يقام طابور العرض وحفل الافتتاح فى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم والمدة ساعة بحضور ضيوف البطولة ورؤساء البعثات المشاركة ، وبعض سفراء الدول العربية بالقاهرة .

تقام اليوم ست منافسات فى السباحة القصيرة وهى ، 50 متر فراشة ، و200 متر حرة ، 4*100متر حرة مختلط ، و50صدر و200متنوع ، و4*200حرة ، وفى منافسات كرة الماء يلعب منتخبنا الوطنى مع نظيره السعودى ، ويليه لقاء الجزائر والكويت ، ثم السعودية والجزائر ، وتختتم منافسات اليوم بلقاء مصر والكويت .

يمثل مصر فى البطولة السباحين على أحمد وكريم تامر وياسين محمد وأنس محمد ويحيى أحمد ومحمد أيمن وياسين أحمد ومحمد حاتم ومحمد عبد السميع وعمر كريم ومروان على وإياد محسن ومحمود محمد وحازم حسام وإبراهيم شمس الدين وعمر أحمد ومحمد هانى وعبد الله أحمد ومحمد ياسر ومحمد فريد وسيف عمرو ومروان أحمد وأحمد هانى ومهند لواء الدين وعمر شريف وعلى محمد ويوسف عادل ويوسف مجدى وإياد إسلام وزياد جمال وعمر توفيق ومحمد أحمد ونديم كرم وإياد احمد ، والسباحات ، ريتاج نور الدين ونور محمد ونوران محمد وجنة محمد ولمار محمد وزينة محمد وملك محمد ولميس عمرو وحلا خالد واروى فيصل وروكان تامر ودنا رفيق وجنات كريم وملك مصطفى وملك أحمد وحلا مصطفى وكارين إيليا جولى أكرم وروان تامر ولجين عبد الله وشهد محمد وملك محمد وملك وليد وجنة محمد وعلياء عباس وسلمى أسامة وياسمين وليد وصوفيا أحمد وشهد محمد ولجين عمرو وملك عبد العزيز وكرامة شادى وندى أحمد وجيهان أحمد .

ويضم منتخب الغطس اللاعبين، رامز ضياء وعلى عجاتى وعلى عماد وأحمد سامح وعلى خالد وعمر معتز وحسن صابر وسيف الله كريم ومحمد أحمد وخالد احمد وحمزة أحمد ومحمد تامر .