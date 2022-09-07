شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة دورى القسم الثانى 14 سبتمبر بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة ، إجراء قرعة دوري القسم الثاني يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، وبحضور مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وتقام قرعة دوري القسم الثاني في الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر بمقر اتحاد الكرة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد حرص على زيارة تدريب المنتخب الأوليمبي أمس، فى معسكره الجاري بالإسكندرية لتحفيز اللاعبين استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024 ". رافق جمال علام فى زيارته للتدريبات من أعضاء مجلس الإدارة اللواء محمد مشهور ومحمد أبو الوفا وعامر حسين و محمد بركات المشرف العام على المنتخب.