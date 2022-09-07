شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الهلال السعودي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، في مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصري السعودي، في المباراة التي ستقام على استاد لوسيل أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

يشارك الزمالك في كأس لوسيل بصفته بطل الدوري المصري الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودي المباراة باعتباره بطل دوري المحترفين السعودي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

قناة الكأس القطرية المفتوحة هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، وستوفر تغطية شاملة تضم فقرات فنية تسبق المباراة بوجود نجوم الكرة العربية ولقاءات مع الجماهير.

كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت مؤخرًا عن نقلها فعاليات المباراة بوجود نجوم وخبراء تحليل الكرة المصرية والسعودية وخبراء التحكيم.

رحلات مخفضة للجماهير

ينظم مسئولو الزمالك رحلات مخفضة للجماهير البيضاء من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة القوية بالإضافة للجماهير المصرية المتواجدة بقطر والتي سيكون أكبر حافز للاعبين على اللعب والفوز من الدقيقة الأولى.

عودة الزمالك للتدريبات

عاد فريق الزمالك إلى التدريبات يوم السبت الماضي بعدما قام فيريرا بإراحة اللاعبين الأساسيين لمدة 10 أيام بعد حسم لقب الدورى بشكل رسمى، من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين على الحصول على أكبر فترة زمنية للراحة قبل عودتهم من جديد للتدريبات.

الزمالك يتوجه إلى قطر

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي بعد غد الجمعة على كأس "سوبر لوسيل".

قائمة الزمالك المسافرة إلى قطر

كان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.