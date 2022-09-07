الامارات | «لاليغا» و«جالاكسي ريسر» يستعدان لتنفيذ مشروع إعلامي في المنطقة مدته 15 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) خطاب نوايا مع جالاكسي ريسر، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج المحتوى متعدد الوسائط والتي تتخذ من دبي مقراً لها، تمهيداً لإطلاق مشروع مشترك مدته 15 عاماً بهدف توسيع حضور لاليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا وشبه القارة الهندية.

وتُعدّ جالاكسي ريسر، التي أسسها الرئيس التنفيذي بول روي عام 2019، أكبر شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية الافتراضية الرقمية ونمط الحياة في العالم، حيث تملك حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا.

وستلعب جالاكسي ريسر بموجب الاتفاق دور شريك لاليغا المحلي في المنطقة وشبه القارة الهندية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الحقوق الرياضية في هذه المناطق، والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات تتجاوز 3 مليارات يورو.

ودخلت المؤسستان بعد توقيع خطاب النوايا في فترة تفاوض حصرية بهدف مناقشة تفاصيل العقد وآليات تنفيذ المشروع، وستحصل كل منهما على نسبة 50% من المشروع الجديد.

وسيوفّر المشروع فرصاً جديدةً لتوسيع حضور لاليغا في هذه المناطق الرئيسية التي تضم واحدة من أعلى معدلات السكان الشباب في العالم، حيث يعيش فيها أكثر من 1.3 مليار نسمة بأعمار أصغر من 30 عاماً.

ويمثّل المشروع وكالةً لحقوق البث والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، كما يوفّر مساراً مبتكراً يمنح لاليغا إمكانية مشاركة حقوق الملكية الفكرية لمنافساتها مع شريك محلي يضمن تعزيز حضورها في السوق، من خلال الوصول إلى قاعدة متابعي باعتبار جالاكسي ريسر التي تتجاوز 500 مليون شخص حول العالم، ويتيح لها منصةً للنمو والاستفادة من خبرات جالاكسي ريسر الراسخة في ستة مجالات رئيسية هي: التراخيص، وصناعة المحتوى، والرياضات الإلكترونية، وإدارة المواهب أو مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق والموسيقي.

وتعليقاً على الموضوع، قال بول روي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ريسر: «نهدف إلى توظيف إمكانات علامة لاليغا المتميزة بشكل أفضل في أوساط جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.