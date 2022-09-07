الامارات | تعرف إلى موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة نابولي بدوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء أولى جولاته في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت الإمارات) على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

واستدعى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، 21 لاعبًا في قائمة ليفربول المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي وهم: أليسون، فابينيو، جوميز، فان دايك، ميلنر، تياجو، محمد صلاح، فيرمينو، أدريان، إيليوت، جوتا، تسيميكاس، دياز، روبرتسون، نونيز، آرثر، ماتيب، فيليبس، بايشيتش، ترينت، ديفيز.

وكشف موقع "هو سكورد" العالمي، عن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام نابولي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: تياغو، فابينيو، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرتو فيرمينو.