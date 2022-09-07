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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجه فريق الزمالك الأول لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء إلى قطر، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل

ونشرت الحسابات الرسمية للزمالك صورا للجهاز الفني واللاعبين في مطار القاهرة، مرتدين زيا جديدا للسفر، غير الذي المعتاد للفريق في الموسم الماضي.

وظهر الجهاز الفني للزمالك بقمصان سوداء، وفي وسطها شعار الزمالك باللون الأبيض، وبتصميم أكبر من المعتاد لإبرازه بشكل أكبر.

لاعبو الفريق كانوا عكس الجهاز الفني، حيثارتدوا قميص أبيض وفي الوسط شعار الزمالك باللون الأسود.

وعادة ما كان يتميز الزمالك باللونين الأحمر والأبيض، المشهور بهما الفريق.

ويلعب الزمالك في زيه الرسمي بقميص أبيض بخطين حمر في المنتصف، لكن الفريق سيظهر أمام الهال في كأس لوسيل بزي جديد لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

ومع الزي الموحد للفريق والجهاز الفني، كان محمد أشرف روقة، مخالفا للقاعدة، وارتدى زي السفر القديم.

وقبل السفر أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

حراسة المرمى

محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع

محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي

خط الوسط

إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم

إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويواجه الزمالك نظيره الهلال، يوم الجمعة، في كأس سوبر لوسيل، التي تجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي، احتفالا بافتتاح أكبر ملاعب كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة الزمالك والهلال في تمام الساعة 8 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة.

وذكرت القناة الثالثة الرياضية المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها ستبث مباراة الزمالك والهلال مباشرةً من إستاد لوسيل المونديالي.

كما أعلنت في وقت سابق شبكة بي إن سبورتس عن نقلها للمباراة، على الهواء مباشرة.

وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي بشكل مثالي على المستوى المحلي، حيث حصد ثنائية الدوري وكأس مصر على حساب غريمه الأهلي.

أما الهلال فحصد لقب الدوري السعودي للمرة الـ18 في تاريخه، ويتصدر الآن النسخة الجديدة لـ "دوري روشن" بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات.

تترقب الجماهير العربية قمة كروية من العيار الثقيل بين الزمالك، بطل الدوري المصري، والهلال، بطل الدوري السعودي، في كأس سوبر لوسيل.

ويواجه الزمالك نظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل، في مباراة كأس سوبر لوسيل التي تُقام على أكبر ملاعب كأس العالم 2022 في قطر.

سيكون هذا اللقاء هو السادس بين الزمالك والهلال على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، سواء رسميا أو وديا.

انتصر الزمالك 3 مرات، بينما كان الفوز حليف الفريق السعودي مرة واحدة، بينما تعادل الفريقان في مباراة أخرى.

اللافت أن سلسلة المواجهات بدأت بفوز هلالي بهدفين دون رد، سجلهما سامي الجابر وتراوري في المجموعة الأولى لدوري أبطال العرب عام 2004.

وفي المباراة الثانية بنفس المرحلة، تعادل الفريقان (1-1) حيث سجل حازم إمام للزمالك وتعادل جاتو سيسي للهلال.

والتقى الفريقان مجددا في نفس النسخة من دوري أبطال العرب، حيث حسم الزمالك مباراة الميدالية البرونزية بالفوز (3-2).

سجل ثلاثية الزمالك أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق، بينما أحرز للهلال محمد الشلهوب وأحمد الصويلح.

وفي مباراة ودية عام 2015، فاز الزمالك على الهلال السعودي بهدفين سجلهما أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي.

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وقبل 4 أعوام، التقى الفريقان يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على ملعب مرسول بارك، في كأس السوبر المصري السعودي.

انتزع بطل مصر الكأس في النهاية بفضل فوزه (2-1)، حيث تقدم بهدفين سجلهما التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو، بينما قلص المهاجم السوري عمر خربين الفارق بهدف وحيد للهلال.