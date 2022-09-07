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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انطلاقة جديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وسيمثل المهرجان وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة لجمهور كرة القدم من أنحاء العالم، على أن يُطبَّق المهرجان بحلته الجديدة في النسخ المقبلة من المونديال، وفي كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

خلال كأس العالم.. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن انطلاقة جديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين



وسيوفر المهرجان، الذي تستضيفه حديقة البدع بالدوحة، أساليب جديدة للمشجعين للاحتفال بشغفهم المشترك بلعبة كرة القدم، والاستمتاع بتجربة متميزة تشمل عددًا من أفضل الفعاليات الموسيقية والترفيهية، والاطلاع على الثقافة المحلية، وتذوق العديد من أصناف المأكولات، وممارسة الألعاب، فضلًا عن استكشاف نمط حياة مختلف ضمن مساحة مفعمة بالأجواء الاحتفالية.

وأكد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن مهرجان الفيفا للمشجعين الذي تستضيفه حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة سيضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي ستروق لجميع المشجعين خلال مونديال قطر 2022.

وأضاف: "سيمضي المشجعون أوقاتًا استثنائية مع الكثير من الأنشطة والعروض المميزة، بما فيها مشاهدة مباريات البطولة في بث مباشر على شاشات ضخمة في أنحاء الحديقة، وباقة من فقرات الأداء الموسيقية والثقافية، إضافة إلى تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، كل ذلك مع إطلالة ساحرة على أفق منطقة الخليج الغربي بالدوحة."

ويوفر مهرجان الفيفا للمشجعين فرصة رائعة تجمع الجمهور معًا خارج الاستادات بعد انتهاء المباريات، لتجربة كرة القدم بطرق جديدة وفريدة من نوعها.

ويشهد مونديال قطر 2022 مهرجان الفيفا للمشجعين برؤيته الجديدة لأول مرة، من خلال التعاون الوثيق مع البلد المستضيف للبطولة، وفي موقع مركزي واحد بحديقة البدع في الدوحة خلال البطولة التي تقام منافساتها على مدى 29 يومًا من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتشمل الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشجعين في موقع المهرجان على الآتي:

بث مباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على أفق مدينة الدوحة.

عروض لأفضل الأعمال الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى أداء حي لعدد من أشهر الفنانين من قطر والعالم.

ركن الأطعمة مع تجارب طهي فريدة من نوعها تقدم تشكيلة من المأكولات المحلية والعالمية.

مباريات بمشاركة أساطير الفيفا، إضافة إلى منصات تفاعلية تتيح للمشجعين من كافة الأعمار المشاركة في مختلف ألعاب كرة القدم الحيّة والإلكترونية.

فعاليات ترفيهية مبتكرة من الجهات الراعية للبطولة، إضافة إلى متجر الفيفا الرسمي للمنتجات المرخصة التي تحمل علامة كأس العالم قطر 2022.

يشار إلى أن مهرجان الفيفا للمشجعين يمثل وجهة شاملة لجماهير كرة القدم، وظهر في أربع نسخ من بطولات كأس العالم بداية من كأس العالم في ألمانيا 2006، واستضاف نحو 40 مليون زائر من خمس قارات. وعقب انطلاق مهرجان الفيفا للمشجعين بشكله الجديد في مونديال قطر 2022، سيظهر المهرجان بشكله الجديد في كأس العالم للسيدات، بداية من النسخة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا في 2023.

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر نهاية العام الحالي.

وتقام النسخة الـ22 من كأس العالم في قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

على مدار الـ21 نسخة السابقة من كأس العالم، نجح 79 منتخبا في المشاركة بنهائيات المونديال، وهو ما يزيد قليلا عن ثلث عدد أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (211 عضو).

وبهذا سيكون منتخب قطر، مستضيف مونديال 2022، هو الوحيد الذي يشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم.

ومن بين 79 منتخبا سبق لهم المشاركة في كأس العالم، نجحت 8 منتخبات في حصد اللقب، هي البرازيل (5)، وألمانيا (4)، وإيطاليا (4)، والأرجنتين (2)، وفرنسا (2)، وأوروجواي (2) وإنجلترا (1)، وإسبانيا (1).

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل هو الوحيد الذي سبق له المشاركة في كل النسخ السابقة من كأس العالم، فضلا عن تأهله لمونديال 2022.

وشارك 21 منتخبا في كأس العالم مرة واحدة فقط، من بينهم منتخب ويلز الذي يستعد لتسجيل مشاركته الثانية في نسخة 2022، بعد 64 عاما من مشاركته الأولى في 1958.