مرتضى منصور: نرحب بحل أزمة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - رحب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحل أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، والأبيض السابق، بعد تدخل كامل أبو علي رئيس النادي المصري، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": «كامل أبو على رئيس النادي المصري المحترم كلمني وقالي أنا خلصت كهربا واتفقنا يفسخ عقده مع الأهلي».

وأضاف: «كامل أبو علي أكد على تكفله بالغرامة، ونحن كنادي الزمالك سنساند شعب بورسعيد وسنسهل طرق الدفع».

وأوضح: «تسهيل طرق دفع الغرامة يأتي بعد الاتفاق على مؤتمر صحفي لكهربا بعد التوقيع من أجل أن يكشف عن الشخص الذي حرضه على الهرب للبرتغال».

وكان مصدر داخل الأهلي، كشف في وقت سابق، عن اقتراب حل أزمة اللاعب بعدما اتفق مع لجنة الكرة بالقلعة الحمراء وشركة الكرة أيضا على إنهاء الأمر بدفع الغرامة خلال الأيام المقبلة.