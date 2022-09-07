شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحدد سعر بيع إمو وصبيحة للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادي المقاصة سعر بيع الثنائي محمد عادل إمو، وأحمد صبيحة إلى نادي المصري، المهتم بالتعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدد نادي المقاصة مبلغ 5 ملايين للموافقة على بيع إمو أو صبيحة إلى المصري، في الوقت الذي حدد فيه نادي المصري 3 ملايين جنيه للحصول على خدمات إمو، بينما لم يقدم عرضا ماليا بشأن الحصول على خدمات صبيحة حتى الآن.

وعقد محمد عادل إمو جناح المقاصة جلسة مفاوضات مع مسئولي المصري البورسعيدي تمهيدا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لرغبة النادي البورسعيدي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الموسم المقبل.

وعقد إمو جلسة مع مسئولي المصري للاتفاق على شروطه المالية رفقة النادي البورسعيدي بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل إدارة النادي الفيومي، في ظل وجود ترحيب ببيع اللاعب في الوقت الحالي.

ويرحب المقاصة برحيل أي لاعب في الصيف الجاري، لاسيما بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، ووجود رغبة لدى النادي في تسويق عدد من نجومه من أجل توفير سيولة للصرف على النادي في دوري الدرجة الثانية.

ويترقب مسئولو المقاصة وصول عروض رسمية من قبل الأندية المهتمة بضم أي لاعب من أجل مناقشتها والبت في مصير هؤلاء اللاعبين النهائي خلال الميركاتو الحالي.