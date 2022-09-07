شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يقسم اللاعبين إلى 4 فئات ضمن عملية التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عن تقسيم اللاعبين إلى 4 فئات، وذلك ضمن عملية الشفافية ضمن جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالاتحاد.

وقال محمد صبيح، إن انضمام اللاعبين إلى فئة الدرجة الأولى تكون للاعبين الذين فازوا في أكثر من 10 مباريات في سجلهم الرياضي أو حصلوا على الحزام الأخضر أو حصلوا على المركز من الأول إلى الثالث على مستوى بطولات الجمهورية أو المستوى الأول أو الثاني على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن لاعبي الدرجة الثانية تتحقق للاعبين الحاصلين على عدد فوز في أكثر من 5 مباريات وحتى 10 مباريات أو حصل على الحزام البرتقالي أو حصل على أحد بطولات المناطق من المركز الثالث إلى الرابع أو حصل على بطولات الجمهورية من المركز الخامس إلى الثامن.

وتابع محمد صبيح أن لاعبي الدرجة الثالثة يتمثلون في اللاعبين المنضمين حديثا إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وفاز في عدد مباريات يتراوح من مباراة إلى 5 مباريات أو حصل على الحزام الأصفر.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن لاعبي الدرجة الرابعة يتمثلون في اللاعبين الذين انضموا إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج حديثا لكنهم لم يحصلوا بعد على أي أحزمة أو حققوا فوزا في البطولات التي يقيمها الاتحاد.