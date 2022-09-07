شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشارك صور للاعبيه من داخل المطار أثناء توجههم إلى قطر لمواجه الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لنادي الزمالك المصرى عبر إنستجرام صورا للاعبيه من داخل المطار أثناء سفرهم إلى قطر لمواجهة نادى الهلال السعودى فى بطولة كأس سوبر لوسيل.



تغريدة نادي الزمالك على انستجرام

من جانبه، شدد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على صعوبة مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء أمام الهلال السعودى، المقررة فى قطر بعد غد الجمعة على كأس سوبر لوسيل.



شيكابالا

وأضاف عبد الحميد أن الزمالك قادر على تقديم مباراة تليق به كبطل للدورى الممتاز المصرى وكأس مصر، وأوضح أن الفريق يمتلك مدربا كبيرا يستطيع التعامل مع المواجهات الكبرى وهو البرتغالى جوسفالدو فيريرا.



محمود حمدي الونش



امام عاشور لاعب نادي الزمالك

وأشار إلى أن المواجهة أمام بطل السعودى حدث عالمى كبير، حيث ستقام على أحد ملاعب كأس العالم التى تستضيفها قطر.

وأوضح جمال عبد الحميد، أن الزمالك سيواجه الهلال وكأنه يلعب فى مصر بسبب جماهيره الغفيرة، متمنيا العودة بالكأس إلى مصر.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .



عبد الله جمعة و احمد فتوح

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه .

وكانت بعثة نادى الزمالك غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر المصرى السعودى.

قامت سلطات مارط القاهرة بإنهاء إجراءات سفر بعثة الزمالك عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران في طريقها إلي قطر، من أجل العودة مباشرة عقب المباراة للبدء في استعداداتهم لمواجهة أيليكت سبور بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والذى سيواجهه 18 سبتمبر فى الكاميرون، والعودة يوم 23 سبتمبر فى القاهرة .

ويسعى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق إلى مواصلة العروض الجيدة بعد التتويج بلقبى الدورى والكأس من نسخته القديمة والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر الجديدة .