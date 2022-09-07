شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يخصص محاضرة فيديو لشرح خطة مواجهة بول الأوغندي في الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول لنادي فيوتشر اف سي ، محاضرة مع اللاعبين، ظهر اليوم الأربعاء ، داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب سانت ماري للتدريب والمقرر إقامة المباراة عليه يوم السبت المقبل 10 سبتمبر في 3 عصراً بتوقيت القاهرة و 4 عصراً بتوقيت أوغندا؛ أمام نادي بول في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الفريق الأول لنادي فيوتشر أولى تدريباته في كمبالا بأوغندا، أمس، استعداداً لمواجهة نادي بول في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق المران في الرابعة عصراً بتوقيت أوغندا في نفس توقيت مباراة الذهاب علي ملعب مدرسة كمبالا انترناشونال تحت قيادة كابتن علي ماهر المدير الفني للفريق ، وشهد المران تألق العديد من اللاعبين وسط تركيز تام لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة يوم السبت.

من جانبه، قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر، في اجتماعه الأخير، غلق باب الرحيل أمام نجوم الفريق، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يسعى فيوتشر من خلالها إلى الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق مفاجأة في أول مشاركة أفريقية للفريق.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي، جلسات مكثفة مع اللاعبين، طالبوا خلالها، نجوم الفريق أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، بضرورة إغلاق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق.

واستعان على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، ببعض الفيديوهات للتعرف على فريق بول الأوغندي عن قرب، ومعرفة نقاط القوة والضعف فى بطل أوغندا قبل مواجهة الكونفدرالية.