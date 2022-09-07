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الزمالك يغادر القاهرة متوجها إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي بعد غد الجمعة على كأس "سوبر لوسيل".

 

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من: 

 

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية.

 

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

 

خط الوسط: إمام عاشور -  زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا"  – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "".  

 

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

بعثة الزمالك (9)
بعثة الزمالك (9)

بعثة الزمالك (10)
بعثة الزمالك (10)

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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