شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: الزمالك يظهر بقوة فى المواجهات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على صعوبة مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء أمام الهلال السعودى، المقررة فى قطر بعد غد الجمعة على كأس سوبر لوسيل.

وأضاف عبد الحميد أن الزمالك قادر على تقديم مباراة تليق به كبطل للدورى الممتاز المصرى وكأس مصر، وأوضح أن الفريق يمتلك مدربا كبيرا يستطيع التعامل مع المواجهات الكبرى وهو البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وأشار إلى أن المواجهة أمام بطل السعودى حدث عالمى كبير، حيث ستقام على أحد ملاعب كأس العالم التى تستضيفها قطر.

وأوضح جمال عبد الحميد أن الزمالك سيواجه الهلال وكأنه يلعب فى مصر بسبب جماهيره الغفيرة، متمنيا العودة بالكأس إلى مصر.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .