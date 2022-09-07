شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الصلابة الدفاعية تتوج المنتخب العسكرى بكأس العالم على حساب الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن منتخب مصر العسكرى الذى نجح فى الفوز ببطولة العالم العسكرية فى عام 2007، والتى أقيمت فى الهند وقتها بعد الفوز على الكاميرون فى المباراة النهائية بثنائية نظيفة، واعتمدت خطة منير حجازى المدير الفنى للمنتخب الوطنى وقتها على الدفاع المتكتل نظراً لقوة المنتخب الكاميرونى، وطالب اللاعبين قبل المباراة بغلق كل المساحات أمام نجوم الكاميرون.

المثير أنه فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة نجح منتخبنا من إحراز الهدف الأول، وفى فترة الراحة بين الشوطين طالب منير حجازى اللاعبين بالاستمرار فى الدفاع ومحاولة اللعب على الهجمة المرتدة لخطة هدف التأمين، وهو ما حدث بالفعل ونجح الفراعنة فى إحراز الهدف الثانى بالشوط الثانى واستمر دفاعهم البطولى حتى نهاية المباراة ليفوز منتخبنا بكأس العالم العسكرية.