شكرا لقرائتكم خبر عن لوران بلان وكولر وإيفانكوفيتش أبرز المرشحين لقيادة الأهلى خلفا لسواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلى إعلان إدارة ناديهم عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة فى الموسم الجديد خلفا للبرتغالى ريكاردو سواريز فى الموسم المقبل، بعدما دخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع عدد من المدربين خلال الأيام الماضية.

ويتواجد أكثر من اسم مرشح لتدريب الأهلى فى الموسم المقبل مثل الفرنسى لوران بلان المدير الفنى السابق لمنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، كما يتواجد السويسرى مارسيل كولر مدرب منتخب سويسرا السابق ومعهم الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان الحالى والإيطالى ايزيبيو دي فرانشيسكو مدرب ساسلولو السابق، ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلى.

وتوجد العديد من الأسماء التى كانت مرشحة لتدريب الأهلى، لكنها ابتعدت عن الصورة مثل البرتغالى كارلوس كيروش والبوسنى وحيد خليلوزيتش والألمانى مارك روزه، والنمساوى ايدى هوتر.

وأعلن أسامة حسنى نجم الأهلى السابق ومقدم برنامج "الأشبال" بقناة النادى أن الأهلى أنهى مفاوضاته مع المدير الفنى الجديد والصفقات التى يحتاجها على أن يعلن عنها خلال الساعات القادمة.