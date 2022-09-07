شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أثق أن جماهير الزمالك سيكون لها مفعول السحر أمام الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى قطر إنه يثق فى قدرات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى قبل مباراة الهلال السعودى المرتقبة فى كأس سوبر لوسيل المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس البعثة "لاعبو الزمالك دائما على قدر المسئولية وقادرون على إسعاد الملايين من الجماهير الوفية".

وتابع أحمد مرتضى قائلا "أعلم جيدا أن المباراة صعبة لأننا سنواجه بطل آسيا فريق الهلال السعودى، لكننا دائما نكون عند حسن الظن فى المواقف الصعبة، والزمالك هو بطل الدورى والكأس".

وأضاف "أثق أن الجماهير البيضاء فى قطر سيكون لها مفعول السحر فى تشجيع ومؤازرة اللاعبين خلال المباراة".

واختتم عضو المجلس تصريحاته قائلا: "أشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادى على دعم وتحفيز اللاعبين والجلسة التى عقدها معهم قبل السفر كانت إيجابية جدا ومؤثرة ونتمنى أن نعود بكأس لوسيل".

ويخوض الزمالك مباراة الهلال السعودي بقائمة تضم كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.